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Огромный ресурс, крепкий кузов, клиренс 200 мм — кроссовер за 1,1 млн рублей

Эксперт «За рулем»: как выбрать надежный и недорогой Ford EcoSport с пробегом

Эксперт Сергей Зиновьев в своем обзоре надежных пятилетних кроссоверов с пробегом до 100 тысяч км обратил внимание читателей «За рулем» на Ford EcoSport. Цены на эти машины сейчас лежат в диапазоне от 1,1 до 1,5 млн рублей. Полный привод – только в комбинации с мотором 2.0 и МКП, двухпедальная же версия появилась только в 2018 году. Ситуация с этими машинами неоднозначная.

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Ford EcoSport
Ford EcoSport

Дело в том, что на рынке доминирует версия 1.6 (122 л.с.) с преселективным роботом 6DCT250. Мотор – нормальный, а вот знакомый по Фокусу робот «славен» выходом из строя на любом пробеге. По железу конструкция крепкая, но, избавившись от главной болячки в 2014 году (речь о блоке управления TCM), робот сохранил течи сальников, ведущие к загрязнению и повышенному износу дисков сцепления. К 150 тысячам км большинство таких агрегатов уже побывало в ремонте. Но вариант есть.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Покупка Экоспорта с роботом таит элемент романтики – при беглом знакомстве сложно оценить истинное состояние агрегата. С механической коробкой модель годна с любым мотором. Двухлитровый (140 л.с.) предпочтительнее. И тянет прекрасно, и ресурс огромный, в зоне повышенного риска только катушки зажигания и топливный насос.

Оснащен EcoSport по-европейски. Кузов отлично противостоит коррозии. Дорожный просвет 200 мм даже великоват для машины, задуманной как городская. Багажник скромен. Недостатки отчасти компенсируются невысокими затратами на ТО. И острого дефицита расходников нет.

Ford EcoSport
Ford EcoSport

Есть и другие вполне надежные кроссоверы со сравнительно небольшими пробегами и ценой до 1,5 млн рублей – изучите весь список!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Ford
Количество просмотров 1
19.02.2024
Фото:Ford
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Отзывы о Ford Ecosport (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Ecosport  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Год выпуска: 2018 (почему-то невозможно задать этот год через выпадающий список на сайте), обновленная версия. Полный привод, высокий клиренс, классический автомат, логичная работа полного привода, превосходная управляемость, хороший разгон, удобная посадка, прекрасная эргономика водительского места, удобное управление голосом телефона и мультимедийной системы.

Недостатки:

Слегка укороченные щётки лобового стекла (и отсюда неполная зона очистки), микроскопический дисплей бортового компьютера.

Комментарий:

Приобрели чуть менее полугода назад EcoSport 4AW AT 2.5 бензин, 150 л.с. До этого был опыт эксплуатации нескольких европейских и японских машин (включая паркетники), а также Ford Kuga. По ощущению управление обновленным EcoSport близко к Куге. Отличная управляемость, есть ощущение связи с колесами. Едет и дорогу держит практически так же уверенно, как Куга, лишь в сильной колее или на серьезных неровностях заметно, что база короче. Во время снежного месива на дорогах в абсолютно нечищенном СПб этой зимой отлично показал себя полный привод, нигде не было проблем с преодолением снежных завалов. Расход в городе примерно 10-11 л, на трассе 7-8 л на 95 бензине. Для водителя с ростом 190 см посадка, обзорность и эргономика -- превосходны. Удобно наличие вывода USB-разъема вверху лобового стекла для питания регистратора. Багажник относительно небольшой, но при необходимости задние сиденья легко складываются и можно загрузить достаточно вещей. Из-за того, что запаска находится на задней двери (бразильские корни), дверь открывается вбок влево, нужно следить, чтобы не задеть сзади стоящий автомобиль на парковке -- к этому привыкаешь быстро. Маленький убогий дисплейчик бортового компьютера (при наличии основного большого мультимедийного дисплея), укороченные щётки лобового стекла (и уменьшенные зоны очистки), отсутствие верхних ручек в салоне -- из разряда "экономии на спичках". Невозможно объяснить все это иначе, как желанием подчеркнуть "бюджетность" (хотя автомобиль не такой уж и дешевый) или более низкий по отношению к Куге статус.

+1