Огромный ресурс, крепкий кузов, клиренс 200 мм — кроссовер за 1,1 млн рублей

Эксперт «За рулем»: как выбрать надежный и недорогой Ford EcoSport с пробегом

Эксперт Сергей Зиновьев в своем обзоре надежных пятилетних кроссоверов с пробегом до 100 тысяч км обратил внимание читателей «За рулем» на Ford EcoSport. Цены на эти машины сейчас лежат в диапазоне от 1,1 до 1,5 млн рублей. Полный привод – только в комбинации с мотором 2.0 и МКП, двухпедальная же версия появилась только в 2018 году. Ситуация с этими машинами неоднозначная.

Ford EcoSport

Дело в том, что на рынке доминирует версия 1.6 (122 л.с.) с преселективным роботом 6DCT250. Мотор – нормальный, а вот знакомый по Фокусу робот «славен» выходом из строя на любом пробеге. По железу конструкция крепкая, но, избавившись от главной болячки в 2014 году (речь о блоке управления TCM), робот сохранил течи сальников, ведущие к загрязнению и повышенному износу дисков сцепления. К 150 тысячам км большинство таких агрегатов уже побывало в ремонте. Но вариант есть.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Покупка Экоспорта с роботом таит элемент романтики – при беглом знакомстве сложно оценить истинное состояние агрегата. С механической коробкой модель годна с любым мотором. Двухлитровый (140 л.с.) предпочтительнее. И тянет прекрасно, и ресурс огромный, в зоне повышенного риска только катушки зажигания и топливный насос.

Оснащен EcoSport по-европейски. Кузов отлично противостоит коррозии. Дорожный просвет 200 мм даже великоват для машины, задуманной как городская. Багажник скромен. Недостатки отчасти компенсируются невысокими затратами на ТО. И острого дефицита расходников нет.

Ford EcoSport

Есть и другие вполне надежные кроссоверы со сравнительно небольшими пробегами и ценой до 1,5 млн рублей – изучите весь список!