Крепкий мотор, надежная АКП, доступный сервис – беспроблемная иномарка за 500 тысяч

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Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать хороший Hyundai Solaris с пробегом

На вторичке покупатели часто обходят стороной машины с АКП, а зря – автомат автомату рознь, отмечает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Только выбирать следует из моделей с самыми надежными и ресурсными агрегатами.

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При бережной эксплуатации и своевременном обслуживании такая коробка передач может прослужить до 300 тысяч километров, как, например, у Hyundai Solaris I (2010-2017 г. в.).

На этом автомобиле используется платформа, схожая с Kia Rio третьего поколения, однако по непонятным причинам на вторичном рынке Солярис дешевле, ниже цены и на ремонт и обслуживание.

Автомобили с мотором 1.6 (123 л.с.) обойдем стороной – у них есть склонность к задирам. А вот простенький 1.4 (104 л.с.) вполне надежен и его легко хватит на 300-400 тысяч км, хотя, конечно, многое зависит от хозяина.

Хороший и доступный вариант – с 4-ступенчатым автоматом A4CF1, который ведет родословную от Mitsubishi, архаичен и тоже очень надежен.

Спокойно выдерживает 250 тысяч км, а дальше многое зависит от владельца.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

- Автомат плохо переносит грязное масло – засоряется гидроблок, так что замену жидкости хорошо бы участить, особенно при регулярных городских поездках. Задумчив и нетороплив, но для старых четырехступок это норма. Слабости заключены в электрической части – самый первый ремонт часто касается проводки соленоидов.

Этот же автомат работает на Гетце, Акценте, Сиде и других моделях концерна Hyundai-Kia. C мотором 1.4 должен служить дольше, чем с более мощными, – нагрузки меньше.

Среди недостатков бэушного Соляриса можно отметить заметную экономию на мелочах (например, нет подсветки бардачка), низкую износостойкость материалов салона и тесноватый задний ряд сидений.

Российский автопарк может пополниться марками из Азии, Африки и Ближнего Востока

В целом же машина очень надежная, массовых серийных поломок не выявлено, все основные агрегаты работают стабильно. Правда, будьте осторожнее при выборе – среди таких машин на вторичке много отслуживших свое в такси.

За 500 тысяч на вторичном рынке можно найти и другие, не менее интересные варианты, подробнее - в материале «За рулем».

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Hyundai и «За рулем»
Количество просмотров 4
20.02.2024
Фото:Hyundai и «За рулем»
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Отзывы о Hyundai Solaris (10)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Solaris  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Шустрый ,компактный хэтч!! На трассе легко обойдет жирный и пузатый Ниссан мУРАНО

Недостатки:

нету

Комментарий:

вообще бомбический автомобиль!

+3