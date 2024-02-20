187 л.с., АКП, «полный фарш» и дешевле китайских – японский кроссовер едет в РФ

В России предлагаются кроссоверы Mazda CX-50 от 3,7 млн рублей с богатым оснащением

В российских автосалонах появились новые кроссоверы Mazda CX-50, причем цены на них снизились. В частности, в 2023 году из-за ограниченного ассортимента этих моделей цены на них стартовали от 4,5 млн рублей. А сейчас за самый дешевый CX-50 просят 3,7 млн рублей.

Это цена за кроссовер 2023 года выпуска с учетoм всех затpат и тaможeнныx пошлин, включaя пaкет дoкумeнтoв для постанoвки на учет. Но есть нюанс — в наличии автомобиля нет, дилер привезет его по индивидуальному заказу.

Mazda CX-50

Речь идет о модели с левым рулем, она оснащена атмосферным двигателем Skyactiv-G объемом 2,5 л мощностью 187 л.с. и шестиступенчатым «автоматом». Привод — передний, в списке опций заявлены датчики давления в шинах, камера кругового обзора с парктрониками спереди и сзади, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша с люком, цифровая приборная панель, медиасистема с премиальной акустикой Bose, бесключевой доступ, проекция на лобовое стекло, беспроводная зарядка и др.

Стоит отметить, что цены некоторых «китайцев» выше, чем у CX-50, хотя по оснащению они уступают ему. В частности, за Chagan Uni-K в средней комплектации Luxe просят 4,069 млн рублей, цена на Exeed TXL без учета скидок — 4,26 млн рублей, а популярный у россиян Geely Monjaro продается от 4,69 млн рублей.

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Источник: avtonovostidnya.ru