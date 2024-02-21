Неубиваемая АКП, прочный мотор и немецкое качество — седан за 500 тысяч

Эксперт Зиновьев рассказал, как выбрать надежный VW Polo Sedan с пробегом

При выборе бюджетника с автоматом на вторичном рынке стоит присмотреться, например, к Volkswagen Polo Sedan, отмечает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

У этой модели классический гидромеханический автомат (адаптированный вариант японской коробки Aisin) хорошо сочетается с атмосферниками 1,6 л: до рестайлинга с CFNA (105 л.с.), после – с CWVA (110 л.с.).

Что касается слухов о ненадежности автоматических коробок на вторичном рынке, то это как раз тот вариант, когда АКП может пройти свыше 300 тысяч км.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

- Благополучие автомата сильно зависит от чистоты и уровня масла, так что за этим необходимо следить. Но вообще, убить коробку сложно. В большинстве случаев до 200 тысяч км с ней ничего не происходит.

Передачи можно переключать вручную, что очень помогает, например, при обгонах. Но лучше этого избегать, равно как и прочих пиковых нагрузок и пробуксовок, которые ускоряют износ, а иногда просто перегревают и портят масло. Электроника всё делает намного деликатнее.

Автор уверен, что больше хлопот могут доставить моторы, чем автомат. CFNA известен стучащими поршнями (правда, на многих машинах их давно заменили –модернизированными или альтернативными).

У CWVA этой проблемы нет. Но встречается высокий угар масла, хотя далеко не на всех моторах (вернее сказать – не у всех владельцев).

Ну и напомним об одном жирном минусе Volkswagen Polo Sedan – их в свое время очень любили таксисты, а тут уж о бережном отношении речи не шло.

И если вы обнаружите Поло с такой парой мотор/коробка и пробегом от 300 до 350 тысяч километров, который моложе, чем обычно за такую цену, – это может быть «звоночком».

А среди приемлемых вариантов могут оказаться и довольно старые машины с большим разбросом пробегов – от 80 до 200 тысяч километров. Но оценивать нужно не показания одометра (у половины машин они снижены), а реальное состояние (кузова и обивки).

Найти хороший и честный экземпляр вполне возможно.

О других, не менее интересных вариантах бюджетных авто с автоматом за 500 тысяч рублей читайте в материале «За рулем».