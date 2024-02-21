Полный привод, 150 л.с., «робот» или МКП — обновленный кроссовер вышел на рынок РФ

Дилеры продают в РФ обновленный кроссовер Haval Jolion по цене до 2 млн рублей

На российском рынке официальные дилеры Haval начали продажи обновленного компактного кроссовера Jolion. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Производство модели наладили на автомобильном заводе в Тульской области. Известно, что у обновленной модели шесть комплектаций, а стоимость кроссовера не будет превышать 2 млн рублей.

Haval Jolion

Силовой агрегат не претерпел изменений после модернизации, под капотом Haval Jolion установлен бензиновый мотор объемом 1,5 л. С передним приводом он выдает 143 л.с., а с полным приводом — 150 л.с. Коробки передач – шестиступенчатая механическая или семиступенчатый «робот».

Комплектация после обновления автомобиля поменялась незначительно. В топовой версии предлагается панорамная крыша с люком, а в отдельных вариантах есть вентиляция водительского кресла и фирменный телематический комплекс Haval Connection.

Haval Jolion

Внешне Haval Jolion тоже практически не изменился, решетка радиатора кроссовера выполнена в черном брутальном цвете, задний спойлер и рейлинги окрашены так же.

Напомним, Haval Jolion по итогам 2023 года стал самым продаваемым автомобилем в России. За прошлый год продажи кроссовера выросли в 3,2 раза и составили 55,5 тысячи автомобилей.

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Источник: Haval