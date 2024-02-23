На видео из кабины грузовика попал момент столкновения с поездом

Водитель чудом выжил, когда фургон с грузом разрезало пополам поездом

Водитель Александр Эванс чудом спасся после страшной аварии, которая произошла, когда он пытался проскочить неудобный перекресток и пересек нерегулируемые железнодорожные пути. Он слишком поздно заметил приближающийся поезд, и тот буквально раскроил фургон пополам.

На видео из кабины грузовика можно наблюдать, как от удара Эванса сильно закрутило внутри, а его фиолетовая шапка слетела с головы. Видно, как поезд мчится за ним со скоростью не менее 80 км/ч всего в нескольких сантиметрах от того места, где он сидит.

Другой ракурс показывает, что произошло с передней частью фургона, подчеркивая неудобный перекресток перед столкновением.

Водителю удалось отстегнуться, и он почти не пострадал, в больницу его отвезли только в качестве меры предосторожности.

В то время как передняя часть фургона осталась на месте, задняя прилипла к носу поезда. Эвансу необычайно повезло, что он остался жив, и если бы не в целом вся эта ситуация, можно было бы сказать, что вытянул счастливый билет.

Он считает, что этот опасный переезд все же следует как-то оборудовать, чтобы предупреждать водителей о приближающемся поезде.

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Видео: YouTube