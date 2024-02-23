Volkswagen и Audi отзывают автомобили из-за риска возгорания
Компания Volkswagen Group отзывает свои автомобили из-за возникшей проблемы, которая заключается в возможной утечке топлива, что приводит к высокому риску возгорания.
Причиной отзыва стало наличие бракованного уплотнителя топливного насоса, который расположен внутри бака. При разгерметизации уплотнения топливо попадает в систему улавливания паров топлива, загрязняя угольный фильтр, а в худшем случае может привести к возгоранию.
Водителей автомобилей, попавших под отзыв, призвали обращать внимание на запах бензина после заправки. Если он заметен, но при этом нет очевидных признаков разлива, то высока вероятность наличия проблемы с уплотнениями насоса. Кроме того, возможно возникновение неисправностей бензонасоса.
Отзыву подлежат следующие модели:
- Audi A3 в кузове седан (2015-2020 гг. выпуска)
- Audi A3 в кузове кабриолет (2015-2019 гг. выпуска)
- Volkswagen Jetta GLI (2019-2020 гг. выпуска)
- Volkswagen Golf Sportwagen GP (2018 г. выпуска)
- Volkswagen Golf Sportwagen A7 (2018-2019 гг. выпуска)
- Volkswagen Golf Sportwagen (2015-2017 гг. выпуска)
- Volkswagen Golf GTI (2015-2020 гг. выпуска)
- Volkswagen Golf (2015-2020 гг. выпуска)
Компания Volkswagen Group прилагает все усилия для устранения этой проблемы и надлежащей защиты своих клиентов. Владельцы отзываемых автомобилей могут обратиться в авторизованные дилерские центры для бесплатного ремонта.
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Источник: Автоновости дня
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