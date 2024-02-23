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Volkswagen и Audi отзывают автомобили из-за риска возгорания

Volkswagen Group объявил отзывную кампанию из-за неисправности топливной системы

Компания Volkswagen Group отзывает свои автомобили из-за возникшей проблемы, которая заключается в возможной утечке топлива, что приводит к высокому риску возгорания.

Причиной отзыва стало наличие бракованного уплотнителя топливного насоса, который расположен внутри бака. При разгерметизации уплотнения топливо попадает в систему улавливания паров топлива, загрязняя угольный фильтр, а в худшем случае может привести к возгоранию.

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Водителей автомобилей, попавших под отзыв, призвали обращать внимание на запах бензина после заправки. Если он заметен, но при этом нет очевидных признаков разлива, то высока вероятность наличия проблемы с уплотнениями насоса. Кроме того, возможно возникновение неисправностей бензонасоса.

Отзыву подлежат следующие модели:

  • Audi A3 в кузове седан (2015-2020 гг. выпуска)
  • Audi A3 в кузове кабриолет (2015-2019 гг. выпуска)
  • Volkswagen Jetta GLI (2019-2020 гг. выпуска)
  • Volkswagen Golf Sportwagen GP (2018 г. выпуска)
  • Volkswagen Golf Sportwagen A7 (2018-2019 гг. выпуска)
  • Volkswagen Golf Sportwagen (2015-2017 гг. выпуска)
  • Volkswagen Golf GTI (2015-2020 гг. выпуска)
  • Volkswagen Golf (2015-2020 гг. выпуска)

Компания Volkswagen Group прилагает все усилия для устранения этой проблемы и надлежащей защиты своих клиентов. Владельцы отзываемых автомобилей могут обратиться в авторизованные дилерские центры для бесплатного ремонта.

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Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
23.02.2024
Фото:Unsplash
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