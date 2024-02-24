УАЗ будет выпускать заводские «злые» версии своих внедорожников
В ближайшем будущем Ульяновский автомобильный завод планирует запустить в производство экспедиционные версии популярных моделей внедорожников «Патриот», «Буханка» и «Хантер».
Новые версии получат усиленные конструкции для защиты кузова от повреждений на сложном рельефе, дополнительную защиту важных узлов управления, блокировку дифференциала заднего моста и высокоэффективные внедорожные шины Maxxis, обеспечивающие отличное сцепление на сложном рельефе.
Еще одной отличительной особенностью новых версий станет окрас кузова в яркий оранжевый цвет.
Производство спецверсий «Буханка» и «Хантер» уже возобновлено. Релиз версии «Патриот» запланирован на более поздний срок.
Отметим, что у «Патриота» уже есть облегченная экспедиционная модификация, оснащенная багажником на крыше и тягово-сцепным устройством.
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Источник: IXBT
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