Надежные мотор и АКП, стойкий кузов, крепкая подвеска – хороший седан за 500 т.р.

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать достойную Nissan Almera Classic с АКП

Иномарка за полмиллиона, да с АКП? Кому-то это словосочетание по нынешним временам может показаться почти абсурдным, но эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев выделил несколько моделей, которые даже на больших пробегах сохраняют хорошую форму, потому что у них заложенный в основные агрегаты ресурс просто огромен.

В частности, Зиновьев говорит о такой не самоочевидной кандидатуре – о «корейском японце» Nissan Almera Classic. Инженерию машина унаследовала от очень удачной льмеры поколения N16 – очень удачной. На больших пробегах мелкие поломки могут докучать, но к мотору и коробке это не относится.

Nissan Almera Classic

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Альмеру Классик выпускали до 2013 года. У «Классика» крайне скудный набор агрегатов: один мотор и две коробки. Случай уникален тем, что автомат считается надежнее механики. Это тот самый древний RE4F03A, на базе которого разработали автомат для Гранты и Датсуна.

Недомогания ранее 200 тысяч км обычно вызывают у владельцев недоумение. Хотя довести до них несложно – если совсем не менять масло, продукты износа фрикционов засорят соленоиды и гидроблок.

Под стать коробке столь же древний двигатель QG16DE (107 л.с.). Неполадки у него связаны с загрязнением дросселя или клапана EGR, а после 150 тысяч км может растянуться цепь ГРМ. Цепь нередко ходит и 250 тысяч – ее ресурс сильно зависит от стиля езды владельца.

Другие достоинства Альмеры Классик – это комфортная и крепкая подвеска, простота в обслуживании и ремонте, вполне стойкий к коррозии металл. Но вообще за полмиллиона рублей на рынке есть и другие интересные иномарки с пробегом – изучите весь список!