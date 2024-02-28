Автовладельцы смогут заключать краткосрочные договоры ОСАГО со 2 марта

В ВСК рассчитали стоимость ОСАГО на 10 дней для российской и китайской машин

2 марта в России в силу вступает закон о новом типе полисов ОСАГО. Теперь полис можно оформить на период от одного дня до трех месяцев. Эксперты Страхового дома ВСК высчитали, сколько, в среднем, будет стоить такой полис, информирует ТАСС со ссылкой на СК «ВСК».

Краткосрочное ОСАГО может быть интересно гражданам, редко использующим свои машины, например, только в дачный сезон, либо если человек намерен продать машину в скором времени. Покрытие по таким полисам будет полностью идентично стандартной страховке, а стоимость уменьшится за счет понижающего коэффициента, который страховые компании устанавливают самостоятельно.

Специалисты компании приводят следующие подсчеты:

40-летнему водителю с понижающим КБМ (безаварийная езда) и большим стажем вождения (20 лет) полис на год для автомобиля Lada Granta 2023 года выпуска будет стоить 5724,71 рублей. Страховка на 10 дней – 1030,44 рублей (понижающий коэффициент составит 0,18).

Для водителя в возрасте 25 лет с понижающим КБМ, но небольшим стажем вождения (3 года) аналогичный полис на такую же машину будет стоить 13 497,49 рубля. Страховка на 10 дней составит 2969,44 рубля (понижающий коэффициент составит 0,22).

Схожий расчет стоимости ОСАГО будет и для владельцев недорогих китайских машин.

Так, для опытного владельца кроссовера Livan X3 Pro полис на год обойдется в 6245,14 рублей, а на 10 дней его стоимость составит 1124,12 рубля.

Если стаж вождения небольшой, стоимость полиса на год для той же модели составит 14 724,54 рублей, на 10 дней – 2944,9 рубля.

Ранее сообщалось, что с фальшивым ОСАГО ездит 1,5 млн машин. Их владельцы часто даже не знают, что купленная «автогражданка» недействительна.