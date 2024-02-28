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В Москве поймали мужчину, катавшегося на поезде метро между вагонами (видео)

Экстремал проехал от «Сокольников» до «Преображенской площади» между вагонами

Сотрудники столичной полиции регулярно мониторят Сеть на предмет выявления нарушителей – так, например, в Москве успешно избавляются от блогеров-лихачей. Однако работы у инспекторов меньше не становится. Во время очередного серфа по соцсетям сотрудники наткнулись на ролик, в котором молодой человек лег на межвагонный переход электропоезда и проехал таким образом от станции «Сокольники» до станции «Преображенская площадь».

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«Сотрудники УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве установили личность нарушителя и задержали его в Восточном административном округе столицы. Мужчина рассказал, что опасный поступок совершил ради экстрима», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

22-летнего москвича-экстремала «наградили» протоколом об административном правонарушении по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ. Это «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте» и штраф от 2 тысяч до 4 тысяч рублей. Остается гадать, вразумит ли молодого человека такая мера...

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
28.02.2024
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