Богатое оснащение, живучая подвеска – свежая «японка» за 1,5 млн рублей

Эксперт «За рулем»: как выбрать надежный универсал Toyota Corolla с пробегом

В прошлом году, несмотря на все ограничения, ввоз автомобилей с правым рулем в РФ увеличился. Причем оседают машины из Японии не только на Дальнем Востоке и Сибири, но и по другую сторону Урала. У «правого руля» есть целый ряд недостатков, но среди достоинств – сравнительная молодость, японская надежность и разумные цены.

Toyota Corolla Fielder

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев составил список интересных «японок», одна из которых – универсал Короллы, Toyota Corolla Fielder. По размерам это одноклассник Lada Vesta SW, просвет 150 мм, багажник 450 л. Пятилетние универсалы отдают за 1,4-1,9 млн рублей. Вот что рассказывает эксперт про двигатели и остальную матчасть.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— У нас доминирует 1NZ-FE 1.5 (103, 109 л.с.), а 1.8 встречается на единичных экземплярах. По конструкции и характеру они схожи: до 100 тысяч км все обычно прекрасно, кроме подтекающего насоса системы охлаждения. Затем прогрессирует расход масла.

Минимально допустимое топливо — АИ-95. Цепь ГРМ может растянуться после 100-120 тысяч км, а модуль управления клапанами (Valvematic) в возрасте эпизодически глючит. В целом моторы надежны, хотя есть вопросы к общему ресурсу – до приличествующих 300 тысяч км многие не доживают. Правда, завод и обещал всего 200 тысяч км.

Трансмиссия – только вариаторы Aisin, что означает: жди приключений в районе 150 тысяч км или раньше. Полный привод «асфальтовый» и сочетается только с мотором 1.5. Треть предложений – гибриды, схема также идентична той, что у Приуса. Подвеска комфортная и живучая. Оснащение – от богатого до очень богатого. Надежность всех элементов на японском уровне.

Toyota Corolla Fielder – это капля в «японском море» интересных машин с правым рулем. Изучите весь список!