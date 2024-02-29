Богатое оснащение, живучая подвеска – свежая «японка» за 1,5 млн рублей
В прошлом году, несмотря на все ограничения, ввоз автомобилей с правым рулем в РФ увеличился. Причем оседают машины из Японии не только на Дальнем Востоке и Сибири, но и по другую сторону Урала. У «правого руля» есть целый ряд недостатков, но среди достоинств – сравнительная молодость, японская надежность и разумные цены.
Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев составил список интересных «японок», одна из которых – универсал Короллы, Toyota Corolla Fielder. По размерам это одноклассник Lada Vesta SW, просвет 150 мм, багажник 450 л. Пятилетние универсалы отдают за 1,4-1,9 млн рублей. Вот что рассказывает эксперт про двигатели и остальную матчасть.
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
— У нас доминирует 1NZ-FE 1.5 (103, 109 л.с.), а 1.8 встречается на единичных экземплярах. По конструкции и характеру они схожи: до 100 тысяч км все обычно прекрасно, кроме подтекающего насоса системы охлаждения. Затем прогрессирует расход масла.
Минимально допустимое топливо — АИ-95. Цепь ГРМ может растянуться после 100-120 тысяч км, а модуль управления клапанами (Valvematic) в возрасте эпизодически глючит. В целом моторы надежны, хотя есть вопросы к общему ресурсу – до приличествующих 300 тысяч км многие не доживают. Правда, завод и обещал всего 200 тысяч км.
Трансмиссия – только вариаторы Aisin, что означает: жди приключений в районе 150 тысяч км или раньше. Полный привод «асфальтовый» и сочетается только с мотором 1.5. Треть предложений – гибриды, схема также идентична той, что у Приуса. Подвеска комфортная и живучая. Оснащение – от богатого до очень богатого. Надежность всех элементов на японском уровне.
Toyota Corolla Fielder – это капля в «японском море» интересных машин с правым рулем. Изучите весь список!
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Отзывы о Toyota Corolla (6)
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Для меня нет.
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.