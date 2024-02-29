Истинный «японец», сделанный в Китае: в РФ стартовали продажи рамного Oting Paladin

Oting Paladin доступен в РФ в 4 комплектациях по цене от 3,7 до 4,4 млн рублей

У официальных дилеров Oting в России появился в наличии рамный внедорожник Paladin, новинка доступна в четырех комплектациях. О старте продаж сообщили в пресс-службе компании Sinomach Automobile.

Автомобиль доступен по цене от 3,7 до 4,4 млн рублей в автосалонах Sinomach Automobile в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Кирове, Пензе, Самаре, Барнауле и Краснодаре.

Oting Paladin

Внедорожник построен на платформе японского Nissan Terra, перед выходом на российский рынок Paladin модернизировали, у него несколько улучшений, включая полностью новый салон, отделанный мягким материалом. А передняя панель стилизована рельефным изображением легкой ряби на воде.

Под капотом внедорожника – бензиновый турбомотор Mitsubishi 4K31 объемом 2,0 л мощностью 228 л.с. Он работает в паре с 8-ступенчатой АКП ZF. Привод – полный с тремя режимами блокировки дифференциала и понижающей передачей.

В списке оснащения: мультимедийная система с 12-дюймовым тачскрином и шестью динамиками, светодиодная оптика, беспроводная зарядка для смартфона, люк с электроприводом, парктроники, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, интеллектуальная система помощи водителю ADAS и система электронного контроля устойчивости ESC.

На выбор покупателей предлагаются комплектации: «Делюкс» – 3,799 млн рублей, «Премиум» за 4,249 млн рублей, «Интеллект» по цене 4,399 млн рублей и «Престиж» за 4,499 млн рублей. Также есть возможность выбрать один из пяти цветов кузова: метеоритный серый, суперчерный, янтарно-коричневый, жемчужно-белый и серебристый металлик.

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Источник: oting.ru