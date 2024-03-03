Автопоезд из ГАЗ-53 — почему он так и не появился?
У знаменитого ГАЗ-53 могла появиться модификация «автопоезд» с индексом ГАЗ-53-05 – познавательное видео на эту тему мы предлагаем вам посмотреть. Дело в том, что стандартный «пятьдесят третий» мог везти за собой лишь прицеп грузоподъемностью в 2 тонны, и этого было мало.
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Был, правда, перспективный ГАЗ-54, сразу создававшийся с прицелом на перевозку 4-тонного прицепа, однако проект лег на полку. Было принято решение создать некий компромиссный вариант: автопоезд из существовавшего ГАЗ-53 с возможностью перевозки прицепа грузоподъемностью 3 тонны.
Так на грузовике появились новая пневмо-гидравлическая тормозная система и удлиненный задний свес. Когда прототипы автопоезда ГАЗ-53-05 вышли на дорожные испытания, поначалу они показали себя очень неплохо. Но стоило забраться в горы…
Скорость на некоторых участках падала до 15 км/ч, вода и масло в двигателе перегревались. Смотрим видео о проекте с очень интересным, но слишком тернистым путем!
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Источник: Гора Автофактов