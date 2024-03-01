Ноу-хау: технология безопасности Volvo Cars предупредит об авариях на маршруте

Автомобили Volvo научились «общаться» между собой и сообщать водителям о ДТП

Автомобили Volvo оснастят новой функцией, которая сможет предупреждать автовладельцев в режиме реального времени о случаях дорожно-транспортных происшествий по маршруту следования. Об этом рассказали в пресс-службе шведского производителя.

Теперь, благодаря функционалу Accident Ahead Alert, владельцы Volvo смогут заранее выстраивать свой маршрут, или менять его по ходу движения на трассе в зависимости от транспортной загруженности, чтобы не попасть в пробку. В режиме реального времени система автомобиля получит данные от дорожной полиции и «совместимых» автомобилей, включая другие Volvo.

«Вы едете по извилистой проселочной дороге, увидеть, что происходит далеко впереди, невозможно. Внезапно автомобиль Volvo предупреждает об аварии впереди. Вы спокойно сбрасываете скорость, приближаетесь к следующему повороту и видите на свой полосе разбитую машину. Благодаря предупреждению вы были подготовлены и могли среагировать заранее», — рассказали о новой опции в компании.

Отмечается, что сначала функция Accident Ahead Alert будет доступна в Дании, в частности, в автомобилях Volvo серий 90, 60 и 40 начиная с 2016 модельного года. Опция будет функционировать на базе технологии Volvo Cars, старт которой был дан в 2016 году, благодаря ей автомобили марки будут «общаться» друг с другом, предупреждая о скользких дорогах и других опасностях.

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Источник: iz.ru