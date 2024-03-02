«Закатал» фары в бронепленку — получай штраф: комментарии ГИБДД

В ГИБДД объяснили, почему даже прозрачная пленка на фарах незаконна

Многие автолюбители стремятся придать своим машинам стильный и красивый вид. Одним из популярных способов достичь этого является использование пленок на фарах. Пленки, очевидно ухудшающие светопропускаемость, естественно под запретом. Однако, даже безобидная прозрачная пленка может привести к штрафу.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», все нормы и требования к автомобилям прописаны в документе. Приложение под номером 8 к этому регламенту указывает, что использование несертифицированных оптических элементов на автомобиле, таких как окрашенные или бесцветные пленки на фарах, является нарушением. Это может привести к административной ответственности.

Если сотрудник ГИБДД заметит такой тюнинг, он будет вынужден составить административный протокол по части 1 статьи 12.5 КоАП за управление автомобилем с неисправностями, которые делают его непригодным к использованию. Штраф за данное нарушение составляет 500 рублей, и водителю придется удалить пленку. Если водитель откажется устранить эту неисправность на месте, его автомобиль придется перевезти на эвакуаторе в место хранения или в сервисный центр, где пленка будет удалена.

Таким образом, владельцам автомобилей следует быть осторожными при использовании пленок на фарах, особенно если они несертифицированные.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: njcar.ru