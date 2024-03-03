В Россию привезли практичный минивэн с неубиваемым мотором по приятной цене

Семиместный минивэн Mitsubishi Xpander продают в России от 2,47 млн рублей

Объявления о продаже Mitsubishi Xpander на различных автопорталах стартуют от 2 470 000 рублей. За эту цену частный продавец из Оренбурга предлагает автомобиль 2023 года выпуска, уже доставленный в Москву.

Mitsubishi Xpander

В комплектацию входят два кондиционера, камера заднего вида, 16-дюймовые литые диски и круиз-контроль. Третий ряд сидений, складывающийся в ровный пол, увеличивает вместимость багажника.

Цены на эти машины приятно удивляют и конкурентоспособны по сравнению с аналогичными «китайцами».

В других городах стоимость Mitsubishi Xpander также варьируется. В Самаре дилеры предлагают автомобиль от 2 550 000 рублей, в Уфе от 2 599 900 рублей, в Тюмени от 2 629 900 рублей, в Санкт-Петербурге от 2 700 000 рублей, в Чебоксарах от 2 750 000 рублей.

Интерьер Mitsubishi Xpander

Все предлагаемые Mitsubishi Xpander оснащены 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 105 л. с. с цепным ГРМ. Передний привод работает в паре с классической четырехступенчатой автоматической коробкой передач.

Mitsubishi Xpander производятся в Индонезии и экспортируются в различные страны Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. В России он завоевывает популярность как практичный и доступный семейный автомобиль.

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Источник: Автоновости дня