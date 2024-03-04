Переход на новый уровень технологичности в Chery отметили обновленным логотипом

Компания Chery к 18-летнему юбилею присутствия в России сменила логотип

Руководство китайского автопроизводителя Chery решило провести ребрендинг, включая логотип марки. Об этом решении было объявлено на специальном мероприятии, приуроченном к 18-летнему юбилею бренда в России, сообщает пресс-служба компании.

Процесс ребрендинга начнется с редизайна медийной коммуникации Chery и затронет все аспекты, а к началу 2025 года завершится сменой вывесок на фасадах зданий официальных дилеров марки.

«Треугольник внутри логотипа узнаваем и в то же время обретает угол, похожий на вершину горы. Вершина горы находится между землей и небом, словно дорога, стремящаяся ввысь. Это является символом неустанного стремления Chery к передовым технологиям. Буквы C по-прежнему образовывают круг, демонстрируя единение и понимание», — цитирует пресс-служба заместителя директора по маркетингу Chery в России Елену Баеву.

Изначально компания называлась САС (Chery Automobile Company) и логотип компании состоял из этих букв: два полукруга в виде букв С и А посередине. Теперь в новой версии логотипа форма элемента внутри эллипса отсылает к цифрам 3, 6 и 9 и цитате Николы Теслы: «Если бы вы знали все великолепие цифр 3, 6, 9, вы бы имели ключ к Вселенной». Цветовая гамма логотипа состоит из черного, красного и серого цветов.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: chery.ru