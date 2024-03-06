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Lada Granta Cross и другие: названы самые надежные российские машины

Автоэксперт Житнухин перечислил 3 самые надежные машины российского производства

Глава дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин высказал мнение о том, какие машины российской сборки можно назвать надежными. Он назвал модели марки Lada.

При этом эксперт особо выделил автомобиль Lada Granta Cross. Он отметил, что от стандартной Granta модификация Cross отличается обвесом из высокопрочного пластика, предохраняющим эмаль от повреждений на бездорожье, большим дорожным просветом, а также шинами, подходящими для движения по пересеченной местности.

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Специалист прибавил, что из-за увеличенного клиренса на днище у Lada Granta Cross реже возникает ржавчина, а на амортизаторы идет маленькая нагрузка.

По мнению Житнухина, к числу наиболее надежных авто отечественного производства также относится Lada Niva Travel. Она неприхотлива в использовании, этой модели очень редко требуется дорогой ремонт. При этом эксперт указал на один существенный недостаток — Niva Travel потребляет много топлива.

Евгений Житнухин

Также в топ-3 лидеров попала Lada Vesta. Житнухин замечает, что эта модель отличается высоким уровнем безопасности для водителя и пассажиров.

Также Vesta оборудована дополнительными опциями комфорта — это системы ABS, EBD, BAS, фронтальные подушки безопасности, электропривод и обогрев зеркал, передние и задние электростеклоподъемники.

Ранее сообщалось, что «За рулем» протестировал интересную новинку D‑класса — Citroen C5 X.

Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:«За рулем» | Соцсети
06.03.2024
Фото:«За рулем» | Соцсети
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