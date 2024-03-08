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АВТОВАЗ открыл учебный центр в столице

Дилеров бренда Lada будут обучать в новой академии, открывшейся в Москве

Пресс-служба АВТОВАЗа объявила об открытии учебного центра под названием Lada Академия. Центр находится в Москве и нацелен на то, чтобы повысить квалификацию и компетенции персонала дилерских центров Lada.

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«Дилерские предприятия находятся на передней линии взаимодействия бренда и покупателей. В этой связи очень важно обеспечить высокий уровень качества обслуживания клиентов, стандартов в области услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей», – говорится в сообщении отечественного автопроизводителя.

Открывшийся в Москве учебный центр площадью 1 500 кв. м – это филиал: в Тольятти уже есть центр Lada Академия (площадь – 900 кв. м ), действующий с 2015 года. Ежегодно на курсах академии проходят обучение более 5 тысяч сотрудников дилерских центров.

Новый центр позволит улучшить логистику и доступность обучения для дилерских предприятий – теперь можно посещать курсы и в Тольятти, и в Москве. Обучение ведется в различных форматах – онлайн или очно по техническому и коммерческому направлениям.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 2
08.03.2024
Фото:АВТОВАЗ
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