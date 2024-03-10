Новая Toyota Camry вышла в Китае: возможно, именно эта версия приедет в Россию
Toyota Camry девятого поколения, недавно представленная совместным предприятием GAC Toyota в Китае, сейчас поступила в продажу по ценам ниже ранее объявленных
Самая доступная версия Camry 2.0 E Elite Edition с 2-литровым бензиновым двигателем и вариатором доступна по цене от 23,9 тыс. долларов, что ниже первоначальной цены предзаказа в 24,5 тыс. долларов.
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Серьезное изменение заключается в том, что 2,5-литровый бензиновый двигатель, который использовался в предыдущей Camry в России, был заменен гибридной силовой установкой на базе 2-литрового мотора. Эта установка доступна в трех комплектациях:
- Camry 2.0 HE Elite Edition: от 25 тыс. долларов
- Camry 2.0 HGL Elite Edition: от 27,4 тыс. долларов
- Camry 2.0 HXS Sport Plus: от 28,7 тыс. долларов
Гибридная силовая установка развивает мощность 197 л. с. и отличается низким расходом топлива – всего 4,2 л на 100 км.
Помимо двухлитровых вариантов, планируется также выпуск гибридной версии на базе двигателя объемом 2,5 литра, однако характеристики и дата выхода этой версии пока не раскрываются.
Обновленная Camry получила новую медиасистему с процессором Qualcomm Snapdragon 8155, 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти, поддерживающую CarPlay, CarLife и HiCar. Также автомобиль получил распознавание лиц и голосовое управление, сенсорную панель управления климатической системой и проекционный экран с дополненной реальностью.
Габариты новой Camry составляют 4915 x 1840 x 1450 мм, колесная база – 2825 мм.
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Источник: ITHome
Отзывы о Toyota Camry (7)
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.