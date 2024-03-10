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Новая Toyota Camry вышла в Китае: возможно, именно эта версия приедет в Россию

GAC Toyota официально представила в Китае Toyota Camry девятого поколения

Toyota Camry девятого поколения, недавно представленная совместным предприятием GAC Toyota в Китае, сейчас поступила в продажу по ценам ниже ранее объявленных

Самая доступная версия Camry 2.0 E Elite Edition с 2-литровым бензиновым двигателем и вариатором доступна по цене от 23,9 тыс. долларов, что ниже первоначальной цены предзаказа в 24,5 тыс. долларов.

Toyota Camry
Toyota Camry
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Сколько бензина (и денег) уходит на прогрев мотора – замерили и посчитали

Серьезное изменение заключается в том, что 2,5-литровый бензиновый двигатель, который использовался в предыдущей Camry в России, был заменен гибридной силовой установкой на базе 2-литрового мотора. Эта установка доступна в трех комплектациях:

  • Camry 2.0 HE Elite Edition: от 25 тыс. долларов
  • Camry 2.0 HGL Elite Edition: от 27,4 тыс. долларов
  • Camry 2.0 HXS Sport Plus: от 28,7 тыс. долларов

Гибридная силовая установка развивает мощность 197 л. с. и отличается низким расходом топлива – всего 4,2 л на 100 км.

Помимо двухлитровых вариантов, планируется также выпуск гибридной версии на базе двигателя объемом 2,5 литра, однако характеристики и дата выхода этой версии пока не раскрываются.

Интерьер Toyota Camry
Интерьер Toyota Camry

Обновленная Camry получила новую медиасистему с процессором Qualcomm Snapdragon 8155, 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти, поддерживающую CarPlay, CarLife и HiCar. Также автомобиль получил распознавание лиц и голосовое управление, сенсорную панель управления климатической системой и проекционный экран с дополненной реальностью.

Габариты новой Camry составляют 4915 x 1840 x 1450 мм, колесная база – 2825 мм.

Источник: ITHome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 1
10.03.2024
Фото:ITHome
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Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

-15