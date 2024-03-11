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Больше мощности и полный привод: представлен новый Mercedes-AMG E53

Компания Mercedes-Benz выпустила AMG-версию нового E-Class

Компания Mercedes-Benz официально презентовала обновленную версию автомобиля E-класса — Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+. Как отмечается, данная модель вслед за GLE 53 HYBRID 4MATIC+ стала продолжением гибридной линейки компании.

У автомобиля также 3-литровый двигатель, но теперь он может развивать 584 лошадиные силы. Помимо этого, крутящий момент вырос с 520 Нм до 750.

Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+
Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+
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Уточняется, что до 100 км/ч новая модель разгоняется за 3,8 секунды, а ее максимальная скорость равна 280 км/ч. А в исключительно электрическом режиме E53 развивает скорость до 140 км/ч.

У новинки увеличенная тормозная система, подруливающие задние колёса и адаптивная подвеска. Также разработчики выделяют электромеханическую систему перераспределения усилия между передней и задней осью — она позволяет добиться максимального сцепления и выдающейся динамики, пояснили в компании.

Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+
Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+

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Источник: www.motor1.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:motor1
11.03.2024
Фото:motor1
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