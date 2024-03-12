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Замена Toyota Camry по цене от 2 млн: новый седан Peugeot 508 L привезут в РФ

Российские дилеры запустят продажи нового седана Peugeot 508 L

В РФ скоро начнутся продажи седана Peugeot 508 L, рассказали в одном из крупных столичных дилерских центров. Менеджеры уточнили, что авто доставят из Китая по схеме параллельного импорта.

В Европе Peugeot 508 продают в двух версиях — лифтбек и универсал, но для КНР разработали растянутую модификацию машины в кузове седан. Длина авто составляет 4,8 м. То есть, по габаритам машину можно сравнить с Mercedes-Benz E-класса.

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В РФ модификация может заменить Volkswagen Passat и Toyota Camry. Выпускают модель на предприятии Dongfeng-Peugeot.

Седан получил безрамочную решетку радиатора, «клыкастую» переднюю оптику, рельефный капот, панорамную крышу, задние фонари, объединенные черной глянцевой плашкой, и аэродинамичные колесные диски.

В салоне установлена цифровая приборную панель, сенсорный дисплей мультимедийный системы и трехспицевый руль.

Peugeot 508 L оснащен безальтернативным 1,8-литровым бензиновым мотором мощностью 211 л.с. (300 Нм) и восьмиступенчатой АКП.

Цена автомобиля в России пока не известна. В КНР стоимость варьируется от 163 700 до 207 700 юаней (примерно 2-2,6 млн руб.). В РФ, как ожидается, цена будет выше. Весьма вероятно, что на модель будет распространяться заводская гарантия.

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Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Peugeot
12.03.2024
Фото:Peugeot
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