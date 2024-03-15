Рейсовый автобус столкнулся с КАМАЗом в Ульяновской области
Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком под Ульяновском
Рейсовый автобус СимАЗ и грузовик КАМАЗ столкнулись в Ульяновской области. В результате ДТП трое пострадавших госпитализированы, все они совершеннолетние. Прокуратура проводит проверку в связи с произошедшим, сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что в результате столкновения автобус съехал в кювет.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
ДТП произошло утром 15 марта в Цильнинском районе Ульяновской области. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее «За рулем» сообщал, что «Автодор» отчитался по ценам за проезд по трассе Москва-Казань.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: сайт прокуратуры Ульяновской области
Фото:АГН «Москва»
15.03.2024
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0