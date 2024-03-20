Российские автовладельцы стали чаще оформлять ОСАГО — названа причина

В Госдуме назвали причину роста рынка страхования автомобилей по ОСАГО

Рост страховых взносов в сегменте ОСАГО обусловлен значительным спросом в 2023 году на автомобильный транспорт. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно данным Центробанка, по итогам 2023 года страховой рынок достиг 2,3 трлн рублей. Отмечается, что автовладельцы стали больше заключать договоров ОСАГО – на 3%. А объем полученных страховых возмещений увеличился на 18,8%.

По мнению Аксакова, такая ситуация, в первую очередь, связана с ростом в 2023 году рынка покупки автомобилей на 60% в сравнении с 2022 годом.

«Покупая автомобиль, граждане обязаны, по закону, оформлять ОСАГО. Банки, кстати, когда кредитуют покупку автомобилей, предъявляют требование об обязательном страховании ответственности», – пояснил председатель Комитета ГД по финансовому рынку.

Кроме того, Аксаков указал также на повышение стоимости самой страховки на фоне роста цен на запчасти и ремонта автотранспорта.

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Источник: pnp.ru