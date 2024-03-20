#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Jetour везет в Россию новый кроссовер
20 марта
Jetour везет в Россию новый кроссовер
Китайский бренд Jetour скоро представит на...
Подводная лодка проекта 636.3
20 марта
Чем хороши российские «черные дыры»
Мальцев об уникальном оружии: «Можно...
Динамичный и функциональный: Соколов рассказал о впечатлениях от езды на Lada Iskra
20 марта
Динамичный и функциональный: Соколов рассказал о впечатлениях от езды на Lada Iskra
Глава АВТОВАЗа Соколов: Дебют Lada Iskra...

Российские автовладельцы стали чаще оформлять ОСАГО — названа причина

В Госдуме назвали причину роста рынка страхования автомобилей по ОСАГО

Рост страховых взносов в сегменте ОСАГО обусловлен значительным спросом в 2023 году на автомобильный транспорт. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Проблемы и решения массового мотора Geely (список длинный)

Согласно данным Центробанка, по итогам 2023 года страховой рынок достиг 2,3 трлн рублей. Отмечается, что автовладельцы стали больше заключать договоров ОСАГО – на 3%. А объем полученных страховых возмещений увеличился на 18,8%.

По мнению Аксакова, такая ситуация, в первую очередь, связана с ростом в 2023 году рынка покупки автомобилей на 60% в сравнении с 2022 годом.

«Покупая автомобиль, граждане обязаны, по закону, оформлять ОСАГО. Банки, кстати, когда кредитуют покупку автомобилей, предъявляют требование об обязательном страховании ответственности», – пояснил председатель Комитета ГД по финансовому рынку.

Кроме того, Аксаков указал также на повышение стоимости самой страховки на фоне роста цен на запчасти и ремонта автотранспорта.

Источник: pnp.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
20.03.2024
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0