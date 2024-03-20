Российские автовладельцы стали чаще оформлять ОСАГО — названа причина
В Госдуме назвали причину роста рынка страхования автомобилей по ОСАГО
Рост страховых взносов в сегменте ОСАГО обусловлен значительным спросом в 2023 году на автомобильный транспорт. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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Согласно данным Центробанка, по итогам 2023 года страховой рынок достиг 2,3 трлн рублей. Отмечается, что автовладельцы стали больше заключать договоров ОСАГО – на 3%. А объем полученных страховых возмещений увеличился на 18,8%.
По мнению Аксакова, такая ситуация, в первую очередь, связана с ростом в 2023 году рынка покупки автомобилей на 60% в сравнении с 2022 годом.
«Покупая автомобиль, граждане обязаны, по закону, оформлять ОСАГО. Банки, кстати, когда кредитуют покупку автомобилей, предъявляют требование об обязательном страховании ответственности», – пояснил председатель Комитета ГД по финансовому рынку.
Кроме того, Аксаков указал также на повышение стоимости самой страховки на фоне роста цен на запчасти и ремонта автотранспорта.
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Источник: pnp.ru
Фото:АГН «Москва»
20.03.2024
Фото:АГН «Москва»
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