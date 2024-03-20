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На АВТОВАЗе будут собирать больше бюджетных Lada Granta в комплектации Standart

АВТОВАЗ в 2024 году увеличит выпуск дешевых Lada Granta

Один из ведущих отечественных производителей АВТОВАЗ существенно нарастит производство автомобилей Lada Granta в базовой комплектации Standard. Об этом Авто Mail.Ru рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По словам осведомленного собеседника издания, речь идет о выпуске нескольких десятков тысяч автомобилей.

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«В прошлом году были заложены скромные цифры по объемам бюджетных комплектаций Lada Granta, в этом году их будет несколько десятков тысяч машин», — рассказал источник в беседе с корреспондентом издания.

Проблемы и решения массового мотора Geely (список длинный)

По словам представителя предприятия, в текущем году топ-менеджменту АВТОВАЗа предстоит решить задачу максимального покрытия различных ценовых сегментов за счет комплектаций. Собеседник отметил, что в 2023 году выпуск Lada Granta в доступной комплектации был ограничен, но умолчал о причинах этого решения руководства.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в период с января по февраль 2024 года было реализовано 27 тысяч новых автомобилей Lada Granta. С 2022 года Lada Granta начали оснащать двигателями экологического стандарта Евро-2 и без антиблокировочной системы тормозов. В июле прошлого года был налажен выпуск Granta с ABS, а более экологичные моторы стандарта Евро-5 вернулись на модель в сентябре.

Источник: auto.mail.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 1
20.03.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

-40