На АВТОВАЗе будут собирать больше бюджетных Lada Granta в комплектации Standart
Один из ведущих отечественных производителей АВТОВАЗ существенно нарастит производство автомобилей Lada Granta в базовой комплектации Standard. Об этом Авто Mail.Ru рассказал источник, знакомый с ситуацией.
По словам осведомленного собеседника издания, речь идет о выпуске нескольких десятков тысяч автомобилей.
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«В прошлом году были заложены скромные цифры по объемам бюджетных комплектаций Lada Granta, в этом году их будет несколько десятков тысяч машин», — рассказал источник в беседе с корреспондентом издания.
По словам представителя предприятия, в текущем году топ-менеджменту АВТОВАЗа предстоит решить задачу максимального покрытия различных ценовых сегментов за счет комплектаций. Собеседник отметил, что в 2023 году выпуск Lada Granta в доступной комплектации был ограничен, но умолчал о причинах этого решения руководства.
Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в период с января по февраль 2024 года было реализовано 27 тысяч новых автомобилей Lada Granta. С 2022 года Lada Granta начали оснащать двигателями экологического стандарта Евро-2 и без антиблокировочной системы тормозов. В июле прошлого года был налажен выпуск Granta с ABS, а более экологичные моторы стандарта Евро-5 вернулись на модель в сентябре.
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Источник: auto.mail.ru
Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...