Достойный конкурент Toyota RAV4 скоро появится в России: что внутри

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Exeed опубликовал фото обновленного среднеразмерного внедорожника TXL для России

Автопроизводитель Exeed рассказал об обновленной версии кроссовера TXL, продажи которой в России начнутся в скором времени. В основном обновление коснулось интерьера и технологической части.

Что касается внешних изменений, то у кроссовера появились красные тормозные суппорты, 20-дюймовые диски обновленного дизайна в версии Flagship и изменилась решетка радиатора.

Exeed TLX
Exeed TLX
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Проблемы и решения массового мотора Geely (список длинный)

Существенно измененный интерьер включает в себя новые сидения, приборную панель, дверные карты и собственную аудиосистему Lon Melody c 23 встроенными динамиками и системой активного шумоподавления.

Новый TXL оборудован форсированным четырехцилиндровым мотором объемом 1.6 л и мощностью 194 л.с. или 2.0 л с отдачей 197 л.с. с турбонагнетателем. Коробки передач — роботизированная и автоматическая собственной разработки.

Цены на новый Exeed TXL пока не раскрываются, дорестайлинговая версия стоит в России от 4 260 000 до 4 680 000 рублей.

Exeed TLX
Exeed TLX

Ранее «За рулем» сообщал, что кроссовер Omoda C5 теперь можно приобрести дешевле на 530 тысяч рублей.

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Источник: пресс-служба EXEEDAutonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Exeed
21.03.2024
Фото:Exeed
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