Достойный конкурент Toyota RAV4 скоро появится в России: что внутри
Автопроизводитель Exeed рассказал об обновленной версии кроссовера TXL, продажи которой в России начнутся в скором времени. В основном обновление коснулось интерьера и технологической части.
Что касается внешних изменений, то у кроссовера появились красные тормозные суппорты, 20-дюймовые диски обновленного дизайна в версии Flagship и изменилась решетка радиатора.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Существенно измененный интерьер включает в себя новые сидения, приборную панель, дверные карты и собственную аудиосистему Lon Melody c 23 встроенными динамиками и системой активного шумоподавления.
Новый TXL оборудован форсированным четырехцилиндровым мотором объемом 1.6 л и мощностью 194 л.с. или 2.0 л с отдачей 197 л.с. с турбонагнетателем. Коробки передач — роботизированная и автоматическая собственной разработки.
Цены на новый Exeed TXL пока не раскрываются, дорестайлинговая версия стоит в России от 4 260 000 до 4 680 000 рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что кроссовер Omoda C5 теперь можно приобрести дешевле на 530 тысяч рублей.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: пресс-служба EXEEDAutonews.ru