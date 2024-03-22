Рекордная скидка в 950 тысяч: эти модели максимально подешевели в начале года

Аutonews: Chery Tiggo 7 Pro Max подешевел на ₽170 тыс, Tank 500 — на ₽950 тыс.

В первом квартале текущего года большинство автопроизводителей в РФ снизили цены. Параллельно с этим некоторые дилеры начали продавать машины с собственными скидками — то есть отказывались от части прибыли, чтобы распродать авто. В итоге в ряде автосалонов цены на автомобили оказались даже ниже официальных.

Представитель Национального автомобильного союза Антон Шапарин полагает, что цены просели из-за затоваривания. Производителям приходится делать скидки, чтобы машины не простаивали на складах.

Что касается конкретных моделей, то в первых числах марта некоторые модели «Москвич» стали значительно доступнее. Так, базовая версия кроссовера Москвич 3 предлагается за 1 590 000 руб., до этого цена на него начиналась от 2 220 000 руб. Двухпедальный Москвич 3 сейчас обойдется в 1 655 000 руб. (прежняя цена – 2 285 000 руб.).

Автобренд Chery официальных заявлений о снижении цен на свои автомобили не делал. При этом в отдельных дилерских центрах цены снизились. Так, сейчас кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max в базовой версии Elite с 1,5-литровым бензиновым мотором можно найти за 2 820 000 руб., сэкономив 150 тысяч руб. благодаря «прямому предложению». Некоторые салоны продают модель еще на 200 тысяч дешевле.

Москвич 3

Chery Tiggo 4 Pro в обычной версии сейчас предлагают за сумму от 2 100 000 до 2 050 000 руб. Дилеры пояснили, что таких моделей на складах осталось очень мало, а новые поступят уже по другой стоимости.

Внедорожник Tank 500 стал дешевле на целые 950 000 руб. Сейчас его можно купить за 5 349 000 руб. Модель FAW Bestune T77 также предлагается с дисконтом в 350 тысяч рублей, в итоге она обойдется в 2 514 000 руб. На 150 тысяч рублей стала дешевле модель Omoda C5.

Ранее «За рулем» рассказал, с чего нужно начинать мойку машины, чтобы не испортить кузов.

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Источник: Autonews.ru