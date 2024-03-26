Тормоза на дороге отказали? Есть решение

В ГИБДД поделились способами остановки автомобиля при отказе тормозов

Одной из распространенных причин такого отказа является утечка тормозной жидкости, обратил внимание представитель Госавтоинспекции. Это может произойти из-за разорванного шланга или неисправной магистрали. В случае такой нештатной ситуации водителю следует первым делом включить аварийные огни, чтобы предупредить других участников дорожного движения о неисправности.

Необходимо помнить, что тормозная система работает за счет гидравлического усилителя, который функционирует только при работающем двигателе. Поэтому крайне важно не выключать двигатель в такой ситуации, так как это может привести к ухудшению управляемости автомобиля.

Если тормоза перестали реагировать, водителю важно сохранять спокойствие и действовать обдуманно. Нужно многократно нажимать на педаль тормоза, чтобы увеличить давление в системе и постепенно снизить скорость автомобиля. Важно также следить за обстановкой и выбирать менее загруженные дороги или направления с меньшим потоком автомобилей.

Если автомобиль оснащен механической коробкой передач, можно увеличить эффективность замедления, последовательно переключая передачи с более высокой на более низкую. Также полезно совершать маневры из стороны в сторону – это помогает увеличить сопротивление качению колес.

В экстренных ситуациях может помочь применение ручного стояночного тормоза. Важно затягивать рычаг плавно, чтобы избежать блокировки колес и предотвратить занос.

В некоторых случаях может потребоваться применение более решительных мер. Например, можно использовать контактное торможение, осторожно прижимаясь к бордюру и двигаясь вдоль него.

Согласно недавно проведенному опросу, основной источник опасности на дороге – сами автомобилисты. Почти две трети попадали в опасные ситуации из-за неадекватного поведения других водителей. Подробнее об этом в нашей публикации.

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Источник: njcar.ru