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Выгодный канал ввоза иномарок перекроют с 1 апреля: на сколько подорожают машины

Главред «За рулем»: альтернативный ввоз машин будет усыхать на фоне роста цен

С 1 апреля 2024 года начнут действовать новые правила расчета утилизационного сбора для машин, ввезенных в РФ через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Помимо РФ, в содружество входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.

С 1 апреля все недоплаченные из-за занижения таможенной стоимости авто, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, налоги и сборы будут доначисляться при уплате утильсбора, обязательного к уплате физическими и юрлицами. Власти с помощью этого хотят пресечь «схематозный» ввоз машин.

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Таможня займется отслеживанием проведенных в странах ЕАЭС платежей — и все недоимки прибавит к утильсбору. Так, если в Киргизии за машину из-за занижения инвойсовой стоимости заплатили 2000 евро таможенной пошлины, а по тарифной сетке за нее необходимо было выплатить 12 000 евро, то недостающие 10 000 прибавят к сумме утильсбора.

Недоимки по НДС и по акцизу также добавят к утильсбору. И только выплатив начисленный совокупный платеж, можно будет легализовать машину.

Главред «За рулем» Максим Кадаков в связи с этим предположил, что те машины, что ввозят в Россию по альтернативным каналам, непременно и существенно подорожают. Например, китайский Geely Monjaro у официалов стоит около 5 млн рублей. У «серых» продавцов его можно купить за 3,5-4 млн. После вступления в силу изменений в «серых» автосалонах он будет стоить всего на 300–400 тысяч дешевле, чем у официальных дилеров. Вряд ли кого-то эта машина заинтересует по такой цене, ведь это авто без заводской гарантии, без русификации мультимедийной системы, отметил главред «За рулем».

«Поэтому альтернативный ввоз автомобилей будет усыхать и по объему, и по представленному модельному ряду, а покупатели потихоньку начнут мигрировать в салоны официальных дилеров. А когда официалы становятся единовластным хозяином положения, желание поднять цены возникает само собой», — рассуждает Кадаков.

Ранее «За рулем» сообщал, что будет с легализацией «альтернативных» авто после 1 апреля.

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Количество просмотров 1
28.03.2024
Фото:Depositphotos и «За рулем»
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