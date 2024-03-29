Сделано в России: бывший завод Nissan взял ориентир на максимальную локализацию
Бывшие автозаводы Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге будут придерживаться курса внедрения отечественных технологий с целью максимальной локализации. Об этом в эфире программы «Новый взгляд» на телеканале «78» рассказал губернатор города Александр Беглов.
«Мы рассчитываем, что бывший завод компании Nissan и бывший завод компании Toyota в Шушарах сразу пойдут по пути максимальной локализации», – подчеркнул градоначальник.
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По словам Беглова, речь идет не только о запуске нового производства на заводах, но и об использовании отечественных технологий на всех этапах с привлечением и российских конструкторов и поставщиков, включая петербургских.
Беглов не без гордости отметил, что петербургский автопром смог преодолеть последствия западных санкций. Рассуждая о планах предприятия, глава города уточнил, что в 2024 году с конвейера «Автозавода Санкт-Петербург» (бывший завод Nissan) будет выпущено 25 тысяч кроссоверов.
Напомним, японский производитель передал свой бывший завод Nissan в Петербурге в собственность Российской Федерации за символическую плату в 1 евро с опционом по обратному выкупу в течение шести лет.
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Источник: 78.ru