Столкнулись из-за обгона: смертельная авария произошла в Челябинской области

На автодороге Челябинск — Троицк женщина погибла в ДТП с минивэном

Женщина погибла, еще четверо пострадали из-за столкновения минивэна с «Газелью» на автодороге Челябинск — Троицк в Челябинской области.

Уточняется, что в результате аварии пассажир автомобиля Toyota Alphard от полученных травм скончалась на месте. Также сообщается, что еще 4 человека из этой иномарки получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы.

Уточняется, что ДТП произошло на 93-м км дороги Челябинск — Троицк в 8:15 по местному времени (06:15 мск). Автомобили столкнулись из-за того, что водитель минивэна совершал обгон, не справился с управлением и выехал на “встречку", по которой ехала «Газель».

Ранее «За рулем» сообщал, что у российских дилеров появился минивэн Renault Lodgy по цене Lada Largus.

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Источник: telegram-канал Госавтоинспекции Челябинской области