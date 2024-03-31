Надежный семейный японский кроссовер с просторным салоном дешевле «китайцев»

Эксперт «За рулем» рассказал, на что обратить внимание при покупке Toyota Venza

Когда речь заходит про кроссоверы Toyota, первыми вспоминаются такие популярные модели, как RAV4 или Highlander.

Но есть менее очевидная, но не менее добротная модель под названием Venza. Многих может отпугнуть невысокая распространенность автомобиля в России, ведь сразу думается о дефиците запчастей и проблемах с обслуживанием.

Toyota Venza

Помимо прочего, такие экземпляры обладают рядом преимуществ перед более популярными одноклассниками. И среди них не только цена. Важным аспектом является то, что в случае с менее растиражированной моделью меньше шансов нарваться на «скрученный» или криминальный экземпляр, ведь угоняют, как правило, ходовые модели.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев изучил вторичный рынок РФ и рассказал, на что обратить внимание при выборе Toyota Venza.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Она чуть длиннее Prado 150, оснащена интереснее, но ниже ростом и менее брутальна. В базе привод передний, но полный встречается намного чаще. По ценам перекликается с RAV4 за десятилетние машины, а Prado того же возраста с тем же пробегом на миллион дороже. Мотор единственный – 1AR-FE 2.7 (185 л.с.), атмосферник с распределенным впрыском и ресурсом за 300 тысяч км. Знаком нам по Лексусу RX. Надежный, если не считать насоса системы охлаждения. Сочетается только с живучим автоматом U760E – таким же, как на RAV4 и Camry. В общем, по этой части особо придраться не к чему.

Куча электроники, электроприводы всего, панорамный люк – наиболее широко у нас представлена комплектация Prestige. И странно покупать RAV4 с вариатором и пробегом 150-200 тысяч км при том, что на рынке есть Вензы с автоматом практически за те же деньги.

О других незаслуженно недооцененных моделях читайте в материале нашего автора.