Россияне поголовно избавляются от этих машин: что за модели?

От Skoda Kodiaq, Hyundai Creta и Skoda Rapid россияне избавляются охотнее всего

В последнее время владельцы определённых машин стремятся избавиться от своих автомобилей как можно быстрее. Согласно отчету «Авто.ру», был составлен рейтинг моделей, которые наиболее часто меняют владельцев.

На первом месте списка оказался Skoda Kodiaq. Среднее время владения этой моделью составляет около трех лет, после чего ее первые владельцы решают продать автомобиль. Цена продажи в среднем составляет около 3,15 миллиона рублей.

На втором месте находится Hyundai Creta, которым владеют примерно четыре года. После этого собственники выставляют кроссовер на продажу по цене около 2 миллионов рублей.

BMW X5 и Skoda Rapid занимают третье место в рейтинге, задерживаясь в одних руках в среднем около 4,5 лет. Цена продажи BMW X5 составляет около 1,99 миллиона рублей, а Skoda Rapid продается за 1,34 миллиона рублей.

Однако некоторые автомобили задерживаются в руках владельцев немного дольше. Например, с кроссовером Mazda CX-5 россияне расстаются в среднем через 5 лет, продавая его за чуть больше 3 миллионов рублей.

Интересно отметить, что в последние месяцы россияне потратили больше денег на подержанные автомобили, чем в предыдущем году. Эксперты отмечают, что продажи автомобилей возрастом до пяти лет сократились, в то время как доля трат на автомобили старше 10 лет выросла с 35,2% до 41,2%.

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Источник: Российская газета