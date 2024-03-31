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На российский рынок вернулся хорошо знакомый надежный кроссовер

Частный дилер привез в Россию кроссовер Renault Koleos по цене 3,7 млн рублей

Знакомый и любимый многими россиянами кроссовер Renault Koleos снова появился на отечественном рынке. Об официальном возвращении бренда пока речь не идет, но отдельные экземпляры уже доступны для покупки в частных салонах.

Renault Koleos
Renault Koleos

Под капотом хорошо известный 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 171 л. с. Его отличительные особенности – надежный цепной привод ГРМ и чугунные гильзы в алюминиевой ГБЦ. В тандеме с двигателем работает вариатор JF016E от японской компании Jatco. Этот агрегат также известен своей долговечностью при своевременной замене масла.

Renault Koleos
Renault Koleos
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Новый седан Omoda S5 — что с практичностью? Заглянули в багажник!

Автомобиль представлен в максимальной комплектации, которая включает бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, кожаный мультируль, электромеханический стояночный тормоз с функцией AutoHold, цифровую приборную панель и информационно-мультимедийный комплекс с большим сенсорным экраном.

Интерьер Renault Koleos
Интерьер Renault Koleos

По сравнению с китайскими конкурентами того же класса, Renault Koleos предлагает более привлекательную цену. Например, дорестайлинговый Chery Tiggo 8 Pro Max обойдется минимум в 3 851 000 рублей, Changan CS95 в единственной комплектации стоит 4 249 900 рублей, а за Jetour X90 Plus в топовой версии с пятиместным салоном дилеры запрашивают 3 839 900 рублей.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Renault
31.03.2024
Фото:Renault
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