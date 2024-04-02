На АВТОВАЗе недовольны агрессивной ценовой политикой китайских брендов

В марте АВТОВАЗ продал 42 840 автомобилей, что на 83,6% больше, чем год назад

В марте продажи автомобилей Lada распределились следующим образом:

Vesta – 11 703 автомобиля (+ 71,6% к февралю 2024 года)

Granta – 20 412 автомобилей (+ 59,5% и плюс 25,6% к марту прошлого года)

Niva – 10 028 автомобилей (+ 56% к марту 2023 года).

Всего за три месяца текущего года в России продано 91 563 легковых и легких коммерческих автомобилей бренда Lada, что на 42,5% больше, чем за тот же период 2023 года.

Комментируя итоги продаж, глава АВТОВАЗа Максим Соколов отметил, что компания успешно реализует план производства 2024 года, который утвердил совет директоров компании.

Однако продолжается агрессивная ценовая конкуренция со стороны импортированных автомобилей китайских производителей.

При этом видно, что они не стремятся к локализации производства в России, что могло бы стимулировать дополнительные заказы и развитие российской компонентной отрасли.

Максим Соколов поднимает этот вопрос уже не в первый раз. Ранее он отмечал, что китайские автобренды, стремясь завоевать наш рынок, заходят в традиционные рыночные сегменты Лады, «пробивая» барьер утильсбора большими скидками.

Между тем, у ряда пришедших в Россию восточных брендов наблюдается дефицит запчастей, что приводит к сложностям в обслуживании и ремонте на автосервисах.

Недавно главный редактор «За рулем» испытал новую Ладу Весту с вариатором CVT18 китайской компании WanLiYang. Подробнее об этом в нашей публикации.

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Источник: АВТОВАЗ