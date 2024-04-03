На российском авторынке отмечают рост покупок машин «на эмоциях»

«Коммерсант»: россияне скупают автомобили, пытаясь обогнать отмену скидок

Продажи новых легковых автомобилей в России в последнюю неделю марта составили 38,4 тысячи единиц, почти достигнув рекордного уровня с начала кризиса, который был зафиксирован с 28 февраля по 6 марта 2022 года, такие данные приводит «Автостат».

В итоге продажи в марте достигли рекорда с начала кризиса, составив 146,5 тысячи автомобилей.

Покупатели опасались возможного роста цен после 1 апреля из-за изменений в правилах ввоза из стран Евразийского экономического союза, потенциальной нестабильности курса валют после выборов президента России и отмены скидочных программ. В такой ситуации многие приобретали автомобили даже в кредит под 20% годовых.

Ожидается, что в апреле продажи продолжат расти, поскольку производителям необходимо освободить переполненные склады, а покупатели «привыкли бояться увеличения цен». На рынке стало больше «эмоциональных покупок», все спешат приобретать автомобили сейчас, опасаясь, что в апреле и мае они будут стоить дороже.

Дилеры ожидают, что в апреле продажи как минимум не снизятся, так как на складах еще остаются автомобили 2023 года выпуска, и изменений в скидочной политике на апрель не предвидится.

Однако к концу второго квартала специалисты ожидают постепенного снижения уровня поддержки производителей, стимулирующего спрос, и цены начнут расти, если Центральный банк не понизит ключевую ставку.

Влияние на спрос оказывает неопределенность в политике скидок, поскольку программы поддержки могут быть отменены в любой момент, и все это понимают. Как и то, что рост цен все равно неизбежен.

Кстати, на АВТОВАЗе недовольны агрессивной ценовой политикой китайских брендов, которые, стремясь завоевать наш рынок, демпингуют и заходят в традиционные рыночные сегменты Лады. При этом китайцы не стремятся к локализации производства в России, а ведь это могло бы стимулировать дополнительные заказы и развитие российской компонентной отрасли.

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Источник: «Коммерсант»