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Движение по Крымскому мосту восстановлено

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили через 25 минут перерыва

Движение по Крымскому мосту было возобновлено через 25 минут перерыва, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по ситуации на мосту в 16:32 по мск.

Сообщение о временной приостановке движения автомобилей опубликовали в 17:08. Всех находящихся на мосту попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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Lada Vesta АТ: как едет? Какой расход? Что насчет ресурса?

Ранее член Госсовета Крыма Гемпель заявлял, что безопасность Крымского моста обеспечена.

8 октября 2022 года Национальный антитеррористический комитет проинформировал о подрыве грузовика на Крымском мосту. В результате ЧП загорелись семь топливных цистерн поезда, произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов.

Ранее «За рулем» сообщал, какие шины подорожали в России больше всего.

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Источник: Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Wikimedia
05.04.2024
Фото:Wikimedia
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