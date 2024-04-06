Популярный семейный минивэн Toyota станет доступнее
По данным издания BestCarWeb, Toyota готовит бюджетную комплектацию Alphard, цена которой будет снижена с 36,5 до 30 тыс. долларов.
Пока неизвестно, будет ли такая комплектация доступна на внешних рынках, однако это весьма интересное предложение для покупателей в Японии. Дешевая версия Alphard будет оснащена бензиновым двигателем и не будет иметь полного привода. Также она будет оснащена алюминиевыми 17-дюймовыми колесными дисками.
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Новая комплектация будет иметь некоторые изменения в оснащении. Например, специальные секции в фарах, подсвечивающие повороты, будут удалены. Кроме того, некоторые электрорегулировки кресел также исключены из комплектации. Дисплеи с диагональю 12,3 дюйма будут заменены на экраны с диагональю 9,8 дюйма. Акустическая система будет состоять из 8 динамиков, а отделка салона будет комбинированной - ткань и искусственная кожа.
Возможно, будут и другие упрощения, которые позволят достичь более доступной цены.
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Источник: BestCarWeb
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