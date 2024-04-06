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Популярный семейный минивэн Toyota станет доступнее

Бюджетная версия Toyota Alphard без полного привода подешевеет на 6500 долларов

По данным издания BestCarWeb, Toyota готовит бюджетную комплектацию Alphard, цена которой будет снижена с 36,5 до 30 тыс. долларов.

Пока неизвестно, будет ли такая комплектация доступна на внешних рынках, однако это весьма интересное предложение для покупателей в Японии. Дешевая версия Alphard будет оснащена бензиновым двигателем и не будет иметь полного привода. Также она будет оснащена алюминиевыми 17-дюймовыми колесными дисками.

Toyota Alphard
Toyota Alphard
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

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Новая комплектация будет иметь некоторые изменения в оснащении. Например, специальные секции в фарах, подсвечивающие повороты, будут удалены. Кроме того, некоторые электрорегулировки кресел также исключены из комплектации. Дисплеи с диагональю 12,3 дюйма будут заменены на экраны с диагональю 9,8 дюйма. Акустическая система будет состоять из 8 динамиков, а отделка салона будет комбинированной - ткань и искусственная кожа.

Интерьер Toyota Alphard
Интерьер Toyota Alphard

Возможно, будут и другие упрощения, которые позволят достичь более доступной цены.

Источник: BestCarWeb

Ждем вас всей семьей в RDRC Racepark

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – 23 июня 2024

• Дрэг-рейсинг 402 м
• Выставка ретроавтомобилей
• Гоночное такси
• Полеты на вертолете
• Концерт группы «Кирпичи»

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Toyota
06.04.2024
Фото:Toyota
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