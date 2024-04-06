«Танцующий» трамвай перепугал пассажиров и окружающих (видео)

Жители Новосибирска засняли на видео раскачивающийся на рельсах трамвай

На кадрах запечатлен сильно раскачивающийся трамвай с пассажирами, что вызвало тревогу у проезжающих водителей.

Инцидент произошел на трамвае №10 из-за неисправности рельсов. Сильная раскачка вагона наблюдалась с высокой амплитудой, заставляя пассажиров переживать за свою безопасность.

В комментариях к видео трамвай прозвали «танцующим».

Эксперты отмечают, что подобные неисправности могут привести к серьезным последствиям. Раскачка трамвая создает риски для пассажиров и водителей, снижая устойчивость транспортного средства и повышая вероятность схода с рельсов.

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Источник: Telegram-канал «АСТ-54 Black»