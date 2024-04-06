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BMW рассекретила один из своих уникальных прототипов

BMW рассекретила прототип 7 Series с двигателем V16, построенный в начале 90-х

Баварский концерн BMW на выставке Techno Classica Essen представил миру второй прототип седана 7 серии с невероятным двигателем V16. Этот автомобиль, созданный в начале 90-х годов, стал еще более уникальным, чем его предшественник.

Прототип BMW 7 Series
Прототип BMW 7 Series

В конце 1980-х годов BMW приступила к проекту Goldfisch с целью создания седана, превосходящего по роскоши и техническому оснащению стандартную 7 серию. Для этого были привлечены итальянские мастера, которые спроектировали для прототипа алюминиевый кузов.

Прототип BMW 7 Series
Прототип BMW 7 Series
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Главной особенностью прототипа стал двигатель V16 объемом 6646 куб. см. Несмотря на слегка уменьшенный объем и мощность по сравнению с предыдущей версией (353 л. с. против 408 л. с.), этот мотор поражал своей мощью и плавностью хода.

Помимо эксклюзивного двигателя, второй прототип отличался от предшественника и другими техническими решениями. На нем была установлена пятиступенчатая автоматическая коробка передач вместо механической. Исчезли характерные воздухозаборники-жабры на задних крыльях, через которые в предыдущей версии охлаждался двигатель.

Двигатель V16
Двигатель V16

Проект Goldfisch так и не дошел до серийного производства несмотря на то, что инженерам BMW удалось устранить недостатки первой версии прототипа. В итоге эксклюзивная «семерка» с двигателем V16 осталась в единственном экземпляре.

Источник: IXBT

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За РулемЛежнин Роман
Фото:BMW Classic
Количество просмотров 1
06.04.2024
Фото:BMW Classic
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