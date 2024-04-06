Половину стоимости новой Lada за старый «Запорожец»: что в нем такого?
В Челябинской области была выставлена на продажу редкая модель ЗАЗ-968, находящаяся в идеальном состоянии для своих лет. Владелец надеется получить за эту «капсулу времени» около 300 000 рублей.
Этот «Запорожец» был выпущен в 1972 году и за свою долгую жизнь проехал всего 13 980 километров. Впечатляет, что машина до сих пор заводится с полоборота, а все электрические системы функционируют исправно.
|
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Кузов автомобиля не имеет ни одного признака коррозии, а все детали остались оригинальными. Владелец уверяет, что регистрация автомобиля пройдет без проблем. Единственный недостаток – потрескавшееся от времени рулевое колесо.
Этот «Запорожец» оснащен 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 42 л. с. и механической коробкой передач.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Российская газета