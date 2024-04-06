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Половину стоимости новой Lada за старый «Запорожец»: что в нем такого?

В Копейске продают ЗАЗ-968 1972 года с пробегом 13 980 км за 300 тысяч рублей

В Челябинской области была выставлена на продажу редкая модель ЗАЗ-968, находящаяся в идеальном состоянии для своих лет. Владелец надеется получить за эту «капсулу времени» около 300 000 рублей.

ЗАЗ-968
ЗАЗ-968

Этот «Запорожец» был выпущен в 1972 году и за свою долгую жизнь проехал всего 13 980 километров. Впечатляет, что машина до сих пор заводится с полоборота, а все электрические системы функционируют исправно.

ЗАЗ-968
ЗАЗ-968
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Кузов автомобиля не имеет ни одного признака коррозии, а все детали остались оригинальными. Владелец уверяет, что регистрация автомобиля пройдет без проблем. Единственный недостаток – потрескавшееся от времени рулевое колесо.

Этот «Запорожец» оснащен 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 42 л. с. и механической коробкой передач.

Двигатель ЗАЗ-968
Двигатель ЗАЗ-968

Источник: Российская газета

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Avito
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Фото:Avito
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