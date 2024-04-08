Глава АВТОВАЗа дал прогноз цен на авторынке РФ
Президент АВТОВАЗа Максим Соколов в ходе выступления на заседании Экспертного совета при Комитете по промышленности и торговле ГД РФ рассказал о ситуации в автомобильной и компонентной промышленности в стране, а также коснулся темы важности повышения утильсбора.
Он отметил, что усиление мер защиты российского автопрома направлено на стимулирование зарубежных автопроизводителей локализовать производство в РФ. Тогда условия для всех игроков рынка будут равными, что обеспечит честную рыночную конкуренцию.
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Благодаря усилению защиты рынка ввоз готовых машин должен замещаться инвестициями в их производство в России, отметил Соколов.
По его словам, при расширении локального производства в РФ увеличится объем заказов у компонентной отрасли, появятся новые технологии и рабочие места, понизится стоимость компонентов, а также «пойдут вниз цены на новые автомобили, вырастет рынок».
Ранее «За рулем» сообщал о том, что за АКП будет теперь у Lada Granta.
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Источник: lada.ru