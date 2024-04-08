В России запретят убирать триколор с номеров
Хинштейн: флаг России на номерах авто может стать обязательным до конца года
Триколор на автомобильных регистрационных номерах станет обязательным, сообщил депутат ГД Александр Хинштейн. Он отметил, что не на всех автономерах присутствует российский триколор.
Хинштейн пояснил, что на эту ситуацию в контексте патриотического вектора развития России обратил внимание один из его подписчиков. Он предложил установить в обязательном порядке необходимость наличия изображения флага РФ на автономерах.
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Парламентарий заявил, что направил запрос в ГУОБДД МВД России, где ему сообщили, что до окончания текущего года в ГОСТ будут внесены соответствующие изменения.
Ранее «За рулем» сообщал, как шиномонтажники губят колеса при «переобувке».
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Telegram-канал депутата Госдумы Александра Хинштейна
Фото:АГН «Москва»
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08.04.2024
Фото:АГН «Москва»
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