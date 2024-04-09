«Китайцы» заполнят российские таксопарки: названа причина
Доля китайских машин и технологий в таксопарках РФ вскоре может возрасти до 75%, если ГД одобрит ранее принятый в первом чтении закон о локализации автомобилей, которые используются в качестве легковых такси, сообщила председатель Общественного совета по развитию такси в России Ирина Зарипова.
Тогда все производство авто для таксопарков сосредоточится в руках четырех крупных участников рынка — Haval, Evolute, «Москвича» и АВТОВАЗа. Три из этих компаний, по сути, занимаются крупноузловой сборкой импортированных машин, то есть 75% таксопарков в любом случае займут китайские технологии, пояснила Зарипова.
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Сейчас в число самых популярных брендов машин в таксопарках в РФ входят Cherry и Haval, рассказала она. Зарипова отметила, что в целом таксопарки оценивают китайские машины позитивно. Согласно опросу Общественного совета, при комплектовании автопарков предпочитают именно их.
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Источник: «Парламентская газета»