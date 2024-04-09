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«Китайцы» заполнят российские таксопарки: названа причина

«ПГ»: доля китайских машин в таксопарках РФ может вырасти до 75%

Доля китайских машин и технологий в таксопарках РФ вскоре может возрасти до 75%, если ГД одобрит ранее принятый в первом чтении закон о локализации автомобилей, которые используются в качестве легковых такси, сообщила председатель Общественного совета по развитию такси в России Ирина Зарипова.

Тогда все производство авто для таксопарков сосредоточится в руках четырех крупных участников рынка — Haval, Evolute, «Москвича» и АВТОВАЗа. Три из этих компаний, по сути, занимаются крупноузловой сборкой импортированных машин, то есть 75% таксопарков в любом случае займут китайские технологии, пояснила Зарипова.

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Сейчас в число самых популярных брендов машин в таксопарках в РФ входят Cherry и Haval, рассказала она. Зарипова отметила, что в целом таксопарки оценивают китайские машины позитивно. Согласно опросу Общественного совета, при комплектовании автопарков предпочитают именно их.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли выносливый компактный кроссовер.

Источник: «Парламентская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 1
09.04.2024
Фото:АГН Москва
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