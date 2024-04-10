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Выручка бывшего завода Hyundai упала в 19 раз

Бывший завод Hyundai в Петербурге завершил 2023 год с убытком в 16,6 млрд рублей

По итогам 2023 года автозавод «АГР» (бывший завод Hyundai) в Петербурге понес убытки в размере 16,6 млрд рублей, сказано в финансовой отчетности предприятия, опубликованной в ГИР БФО.

Относительно 2022 года выручка компании в 2023-м упала на 95% (приблизительно в 19 раз) и составила 2,7 млрд руб. Годом ранее выручка завода составила 50,3 млрд руб. Чистый убыток предприятия – 16,6 млрд руб., хотя в 2022-м он достигал 18,8 млрд руб.

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Бывший завод Hyundai был заморожен в феврале 2022 года из-за проблем с доставкой запчастей из-за границы. Впоследствии производство несколько раз перезапускали, но за 2023 год предприятие не выпустило ни одной машины.

Ранее «За рулем» сообщал, что перекачанные шины помогут сэкономить на бензине, но минусов больше.

Источник: сайт Государственного информационного ресурса Бухгалтерской Финансовой Отчетности

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС
Количество просмотров 1
10.04.2024
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС
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