На российском рынке появился битопливный седан за 2,2 млн

Цены на битопливный седан BAIC U5 Plus CNG стартуют от 2 240 521 рубля

Компания «БАИК РУС», официальный дистрибьютор китайской BAIC в России, начала прием заказов на новую модель своего бренда – битопливный BAIC U5 Plus CNG, который в качестве топлива может использовать как бензин, так и природный газ.

BAIC U5 Plus CNG представляет собой новую разработку завода «Автотор», позволяющую водителям выбирать между бензином и газом. Такой автомобиль может проехать в 1,5 раза дольше на одном баке топлива.

Он оснащен одним 80-литровым или двумя 39,1-литровыми баллонами для метана, сжатым до 200 атмосфер, размещенными в багажном отделении для обеспечения низкого центра тяжести и увеличения устойчивости.

Двигатель получает природный газ по газовой магистрали через интегрированную топливную рейку. Оборудование для использования газомоторного топлива устанавливается на заводе и не требует дополнительной сертификации, что упрощает процесс регистрации автомобиля.

Битопливная версия BAIC U5 Plus сохраняет оснащение обычной модели – компактного городского седана.

Рекомендованная розничная цена BAIC U5 Plus CNG начинается от 2 240 521 рубля.

Справка

Компания BAIC вышла на российский рынок в 2023 году. В настоящее время линейка бренда в России включает шесть моделей: седан BAIC U5 Plus, компактный кроссовер BAIC X35, среднеразмерные кроссоверы BAIC X55, BAIC X7 и BAIC X75, а также рамный внедорожник BAIC BJ40. Все эти автомобили собирают на заводе «Автотор» в Калининградской области.

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Источник: BAIC