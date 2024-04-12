#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Автодоре объявили переход на летний режим на трассах — называем участки
12 апреля
В Автодоре объявили переход на летний режим на трассах — называем участки
Автодор: скоростной режим на некоторых участках...
Запчасти для этих популярных машин придется ждать до полугода
12 апреля
Запчасти для этих популярных машин придется ждать до полугода
Эксперт перечислил машины, ремонт которых может...
Электросамокаты в России не будут «катать» более чем одного «наездника»
12 апреля
Электросамокаты в России не будут «катать» более чем одного «наездника»
В РФ сервис аренды электросамокатов внедрил...

На российском рынке появился битопливный седан за 2,2 млн

Цены на битопливный седан BAIC U5 Plus CNG стартуют от 2 240 521 рубля

Компания «БАИК РУС», официальный дистрибьютор китайской BAIC в России, начала прием заказов на новую модель своего бренда – битопливный BAIC U5 Plus CNG, который в качестве топлива может использовать как бензин, так и природный газ.

BAIC U5 Plus CNG представляет собой новую разработку завода «Автотор», позволяющую водителям выбирать между бензином и газом. Такой автомобиль может проехать в 1,5 раза дольше на одном баке топлива.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Он оснащен одним 80-литровым или двумя 39,1-литровыми баллонами для метана, сжатым до 200 атмосфер, размещенными в багажном отделении для обеспечения низкого центра тяжести и увеличения устойчивости.

Двигатель получает природный газ по газовой магистрали через интегрированную топливную рейку. Оборудование для использования газомоторного топлива устанавливается на заводе и не требует дополнительной сертификации, что упрощает процесс регистрации автомобиля.

1.5 турбо, робот и в «базе» до 3 млн руб. – стартовали продажи обновленного кроссовера

Битопливная версия BAIC U5 Plus сохраняет оснащение обычной модели – компактного городского седана.

Рекомендованная розничная цена BAIC U5 Plus CNG начинается от 2 240 521 рубля.

Справка

Компания BAIC вышла на российский рынок в 2023 году. В настоящее время линейка бренда в России включает шесть моделей: седан BAIC U5 Plus, компактный кроссовер BAIC X35, среднеразмерные кроссоверы BAIC X55, BAIC X7 и BAIC X75, а также рамный внедорожник BAIC BJ40. Все эти автомобили собирают на заводе «Автотор» в Калининградской области.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: BAIC

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
12.04.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BAIC U5 Plus

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв