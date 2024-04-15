#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Jaecoo J8
15 апреля
Объявлены цены на новый кроссовер Jaecoo J8
Кроссовер Jaecoo J8 доступен у дилеров Omoda и...
Больше половины покупателей этой машины отказались от нее
15 апреля
Больше половины покупателей этой машины отказались от нее
55% покупателей электромобиля Xiaomi отказались...
Выбираете машину на вторичке? При покупке этой модели помните о факторах риска
15 апреля
Выбираете машину на вторичке? При покупке этой модели помните о факторах риска
Эксперты HotCars перечислили 8 слабых мест...

Новые грузовики КАМАЗ К5 – сколько их сейчас делают?

На КАМАЗе сделали в 3,5 раза больше машин К5, чем в первом квартале 2023 года

КАМАЗ отчитался о выпуске грузовиков генерации К5 в первом квартале 2024 года. По данным компании, в январе, феврале и марте с конвейера сошло 1618 машин нового поколения. Это как минимум в 3,5 раза больше, чем в первом квартале 2023 года – тогда удалось собрать всего 427 грузовиков.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

За 2024 год планируется значительно увеличить выпуск автомобилей К5 и освоить в производстве новые модели этой линейки, сообщает пресс-релиз. Отметим, что пока основная продукция КАМАЗа – это грузовики К3, ведущие родословную от советских машин.

КАМАЗ-54901, первенец К5, выпускаемый с 2029 года. Теперь – на новой компонентной базе
КАМАЗ-54901, первенец К5, выпускаемый с 2029 года. Теперь – на новой компонентной базе

На предприятии сообщают также, что за тот же первый квартал КАМАЗ продал 8488 грузовых автомобилей, и это «почти на 1,5% выше» прошлогоднего показателя. Напомним, что самое начало года у российского производителя не задалось: по продажам он уступил китайскому Sitrak.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
15.04.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0