Новые грузовики КАМАЗ К5 – сколько их сейчас делают?

На КАМАЗе сделали в 3,5 раза больше машин К5, чем в первом квартале 2023 года

КАМАЗ отчитался о выпуске грузовиков генерации К5 в первом квартале 2024 года. По данным компании, в январе, феврале и марте с конвейера сошло 1618 машин нового поколения. Это как минимум в 3,5 раза больше, чем в первом квартале 2023 года – тогда удалось собрать всего 427 грузовиков.

За 2024 год планируется значительно увеличить выпуск автомобилей К5 и освоить в производстве новые модели этой линейки, сообщает пресс-релиз. Отметим, что пока основная продукция КАМАЗа – это грузовики К3, ведущие родословную от советских машин.

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На предприятии сообщают также, что за тот же первый квартал КАМАЗ продал 8488 грузовых автомобилей, и это «почти на 1,5% выше» прошлогоднего показателя. Напомним, что самое начало года у российского производителя не задалось: по продажам он уступил китайскому Sitrak.