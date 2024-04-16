Суд разъяснил, можно ли по наследству получить выплаты после ДТП

Кассационный суд: страховые выплаты по ОСАГО передаются по наследству

В свежем обзоре судебной практики девятый кассационный суд общей юрисдикции сделал важное разъяснение: страховые выплаты по полису ОСАГО могут быть переданы по наследству. Таким образом, если человек не получил деньги при жизни, они не сгорают.

Примером служит случай семьи М., где в автокатастрофе погибла мать, а через четыре месяца скончался сын, который должен был получить страховые выплаты по ОСАГО как потерпевший. Страховая компания, в которой виновник аварии приобрел полис, должна была выплатить 475 тысяч рублей.

Однако она отказала в выплате единственной наследнице – дочери погибшей и сестре умершего мужчины. Финансовый уполномоченный также согласился с отказом, указывая на то, что страховые выплаты по наследству не передаются: мужчина мог бы получить их при жизни, но поскольку не успел, эти деньги сгорели.

По закону права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, не включаются в состав наследства.

Но девятый кассационный суд счел ошибочной логику, по которой было отказано в выплате, и отменил решение, указав, что дело должно быть пересмотрено.

В суде подчеркнули, что право на страховую выплату по ОСАГО не должно уравниваться с правом требовать компенсацию за вред, причиненный жизни и здоровью.

Хотя в обоих случаях речь идет о боли и смерти, в случае с ОСАГО смерть рассматривается как страховой случай, и применяются иные правила.

Таким образом, по мнению кассационной инстанции, суды должны были не отклонять иск, а выяснить, в первую очередь, вступила ли женщина в наследство.

Дело было направлено на новое рассмотрение.

До сих пор не могут прийти к единому мнению при оценке состояния водителя после приема валокордина. Дело в том, что в его состав входит фенобарбитал, а он считается психотропным препаратом. Доза наркотического вещества в лекарстве ничтожная, но в законе насчет этого не существует ненаказуемого значения, как в случае с алкоголем.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Российская газета»