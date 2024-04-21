Привычный и понятный: в Россию вернулся хороший японский кроссовер

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Кроссовер Nissan X-Trail предлагается в России по цене от 3,67 млн рублей

Легендарный кроссовер Nissan X-Trail, который в былые времена собирался в Санкт-Петербурге, вернулся на просторы России.

Несмотря на то, что официально X-Trail на российском рынке не продается, предприимчивые дилеры и частные лица находят способы поставлять его в страну. По предварительным данным, стоимость нового китайского X-Trail составит от 3 670 000 до 3 750 000 рублей.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

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В объявлении о продаже указано, что китайский X-Trail доступен в различных комплектациях, однако их подробности не раскрываются. Однако судя по фотографиям, даже самая бюджетная версия оснащена кожаным двухцветным салоном, приборной панелью с большим дисплеем бортового компьютера, мультимедийным комплексом с сенсорным экраном, кожаным мультирулем, селектором режимов движения и бесключевым доступом, и кнопкой запуска двигателя.

Важно отметить, что все представленные на российском рынке X-Trail оснащены гибридной силовой установкой e-Power. Это значит, что автомобиль приводит в движение электромотор, а 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 158 л. с. служит исключительно в качестве генератора. При этом привод осуществляется на все четыре колеса.

В подмосковном Реутове можно приобрести X-Trail с более богатым оснащением по цене 4 450 000 рублей. А в Перми его стоимость еще выше – 4 990 000 рублей.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Nissan
21.04.2024
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan X-Trail (18)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Рестайлинг

Недостатки:

Нету

Комментарий:

В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум

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